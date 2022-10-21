В Беларуси введен запрет на посещение лесов в приграничных районах с Украиной.

Об этом сообщает белорусское министерство лесного хозяйства и публикует соответствующую карту.

Запрет введен в 11 районах Гомельской области. В четырех районах введен полный запрет, в семи районах - посещение приграничных лесов просто ограничено.

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