Городские власти столицы Баварии Мюнхена переименовали улицу Kiewstraße в Kyivstraße.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета Мюнхена.

Как сказано в сообщении, таким образом город подал "четкий сигнал солидарности с Украиной и своим городом-побратимом Киевом".

Переименование улицы произошло по просьбе генерального консульства Украины и общественных объединений.

"Употребляемое до сих пор написание названия улицы, распространенное в немецком языке, происходит от русского. Однако в мире после начала агрессивной войны России против Украины преимущественно употребляют транскрипцию от украинского "Київ". Учитывая невероятные страдания гражданского населения Украины, городской совет решил показать, на чьей он стороне, и использовать в дальнейшем украинское написание. Жителей это переименование пока никак не коснется, ведь на этой улице еще никто не поселился. Таким образом, расходы на переименование будут незначительными", - говорится в сообщении пресс-службы горсовета Мюнхена.

В то же время одна из бургомистров города Верена Дитль подчеркнула, что Мюнхен имеет особые отношения с украинской столицей благодаря побратимству с Киевом. И для "нас важно проявление солидарности - поэтому с начала войны мы послали много сигналов".

Ранее "Страна" сообщала, что ПриватБанк убрал русскую версию сервиса "Приват24 для бизнеса".

Также мы писали, что в Латвии собираются ограничить русский язык на работе и в общественных местах.