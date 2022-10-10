ПриватБанк убрал русскую версию сервиса "Приват24 для бизнеса". Об этом сообщается в приложении.

Всех пользователей русской версии автоматически перевели на украинскую.

"Русская версия "Приват24 для бизнеса" больше не поддерживается. После обновления приложений пользователей, которые использовали русский язык, по умолчанию переводят на украинский", - сказано в сообщении.

В середине сентября соучредитель "Монобанка" Олег Гороховский заявил, что банк удалит из своего приложения русский язык.

"Монобанк - украинский банк с отличным приложением, который теперь доступен только на украинском. Мы очень хотим, чтобы те наши клиенты, которые сегодня выбрали языком приложения русский, отнеслись с пониманием к этому решению. Это наша гражданская позиция, и мы ею гордимся", - сказал Гороховский.

Как писала "Страна", в июле в Украине вступили в силу штрафы для госслужащих, которые нарушают закон о государственном языке. Также с 16 июля все сайты должны были перейти на украинский язык, а товары с компьютерными программами оснащены украинским интерфейсом.