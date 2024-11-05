В киевском книжном магазине-кафе "Сенс" произошел конфликт на языковой почве.

О нем рассказала в своем Фейсбуке дирижер и сооснователь арт-пространства, в котором запрещен русский язык, Екатерина Косецкая.

По ее словам, в кафе она пришла на кофе и для общения с сознательными людьми, но за соседним столиком разговаривали по-русски. Вместе со своим мужчиной она подошла к посетителям и "любезно попросила" перейти на украинский язык. К тому же, по ее словам, на дверях кафе висит табличка с просьбой не использовать русский язык (хотя, отметим, законы не запрещают клиентам заведений говорить по-русски).

"Но мужчины отреагировали агрессивно, начали глумиться, в частности выражая пренебрежение к украинскому языку. Сидевший ближе сначала обматерил меня, а потом начал угрожать моему парню. На всякий случай я попыталась зафиксировать это на камеру, но в тот же момент мужчина резко сильно схватил меня за левую руку, силой вырвав телефон", - написала Косецкая.

На опубликованном ею видео инцидента сама она, лишившись телефона, довольно грубо придушила выхватившего гаджет мужчину и схватила его за голову.

В итоге женщина подала заявление в полицию.

Вчера в сети появился репортаж о работе в Ивано-Франковске "мовных" инспекторов. На кадрах один такой инспектор делает замечания прохожей на улице, хотя использование русского языка в быту не является нарушением языкового законодательства Украины.

А в конце октября депутат Одесского горсовета Александр Иваницкий произнес на заседании несколько фраз на русском языке, но потом, испугавшись штрафа, перешел на украинский.