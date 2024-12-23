Луиджи Манджоне, обвиняемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, в суде отказался признать вину. Его защита заявила о политизации дела и высказывания со стороны властей, которые даже не делают оговорку о презумпции невиновности.

"Он невиновен, пока его вина не доказана. И мэр (Нью-Йорка Эрик Адамс - Ред.) разговаривал с присяжными, будущими потенциальными присяжными, это избравшие его люди, с которыми он разговаривает и называет этого человека террористом", - сказала адвокат Карен Фридман Агнифило на заседании.

Мэр Нью-Йорка таким образом пытается отвлечь публику от уголовных обвинений во взяточничестве, которые ему недавно были предъявлены, считает адвокат Манджоне.

Сам Манджоне присутствовал на заседании.

Как мы писали, генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона застрелили недалеко от входа в отель Hilton на Манхэттене. К Манджоне после этого многие в США стали испытывать симпатию из-за недостатков системы медицинского страхования.

На днях Манджоне привезли в Нью-Йорк из соседней Пенсильвании, где его поймали.