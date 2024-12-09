Полиция в Соединенных Штатах столкнулась с "всплеском симпатии" к человеку, застрелившему генерального директора одной из крупнейших в США медицинских страховых компаний UnitedHealthcare Брайана Томпсона.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Генерального директора одной из крупнейших медицинских страховых компаний в США UnitedHealthcare Брайана Томпсона застрелили в прошлую среду недалеко от входа в отель Hilton на Манхэттене. Убийца в маске ждал его у отеля и несколько раз выстрелил в топ-менеджера из пистолета с глушителем.

ФБР и полиция Нью-Йорка предложили за информацию об убийце в общей сложности 60 тысяч долларов. Однако власти столкнулись с тем, что граждане стремились помешать расследованию.

Издание сообщает, что в соцсетях и на интернет-форумах убийцу воспринимают как народного героя, мстящего всей системе медицинского страхования. Известно, что многие пациенты, врачи и активисты критикуют страховые компании. Они, по их мнению, стремятся максимально экономить деньги и часто несправедливо отказывают в оплате медуслуг.

Сегодня CNN сообщил, что полиция задержала подозреваемого в убийстве гендиректора UnitedHealthcare.

Им оказался 26-летний Луиджи Манджионе, заявила комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш.

Молодого человека задержали в "МакДоналдсе" в городе Алтуна, штат Пенсильвания. При нем были пистолет и глушитель, которые "похожи на оружие, использованное при убийстве".

Полицейские также обнаружили у него "рукописный документ, который говорит о его мотивации и образе мыслей", сообщила Тиш, а также "поддельное удостоверение личности штата Нью-Джерси, совпадающее с ID, которое подозреваемый использовал для регистрации в хостеле в Нью-Йорке".

"Он соответствует описанию человека, которого разыскивала полиция", - заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

Ранее полицейские Луисвилля показали видео из банка, где в прямом эфире уволенный клерк застрелил пятерых коллег.

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