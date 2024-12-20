Обвиняемого в убийстве главы страховой компании UnitedHealthCare Луиджи Манджоне привезли в Нью-Йорк из соседней Пенсильвании, где его поймали.

Злоумышленника встречал спецназ и мэр города Эрик Адамс.

В Нью-Йорке Манджоне будут судить в рамках федеральных обвинений в убийстве.

Как мы писали, генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона застрелили недалеко от входа в отель Hilton на Манхэттене. К Манджоне после этого многие в США стали испытывать симпатию из-за недостатков системы медицинского страхования.

Ранее мы сообщали, что в центре Вашингтона произошла стрельба. В результате происшествия один человек погиб, еще один ранен.