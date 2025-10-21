Двое украинцев хотели поджечь офис "Новой почты" в Бухаресте.

Об этом сообщает румынская служба разведки.

В Румынию двое граждан Украины заехали из Польши и сдали на "Новую почту" две посылки с самодельными взрывчатками, замаскированными под наушники и автозапчасти, с дистанционным активатором.

По версии следствия, украинцев завербовали российские спецслужбы. Заявлено, что их действия отслеживали румынские правоохранители.

"SRI выявила и отслеживала двух граждан Украины, которые: въехали на территорию страны из Польши в направлении Бухареста; сдали в офисе NOVA POST в Бухаресте две посылки. Задействование собственных команд и специализированных ресурсов позволило немедленно выявить зажигательные посылки, обезвредить их и предотвратить преднамеренное или случайное запускание устройств", - говорится в сообщении.

Откуда румынские спецслужбы узнали, что данная группа украинцев въезжает в страну для поджога "Новой почты", в сообщении не указывается.

Ранее в Польше также задержали восемь человек, подозреваемых в подготовке диверсий. Их национальность пока не уточнялась.

О поимке подозреваемых сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Координатор разведслужб Томаш Семоняк уточнил, что задержанные занимались разведкой военных объектов и элементов критической инфраструктуры, а также готовили средства для осуществления диверсий и терактов.

Напомним, в начале октября в Польше задержали мужчину, которого подозревают в подготовке терактов по заказу РФ.

Также мы писали, что летом в Украине на "Новой почте" обнаружили посылку со взрывчаткой для военного.