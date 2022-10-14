Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских военных с Днем защитника и защитниц Украины.

Поздравление и видео он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Вы сражаетесь за Украину, независимость и свободу для всех последующих поколений. Абсолютные герои. Люди с большой буквы. Наши защитники и защитницы", - написал Зеленский.

Также Владимир Зеленский опубликовал ролик, где он поздравляет украинских защитников и защитниц.

Напомним, сегодня в Украине отмечают сразу несколько праздников: День защитника и защитниц Украины, Покров Пресвятой Богородицы и День казачества.

Праздник защитников и защитниц появился в Украине не так давно - 3 августа в 2021 году президент Украины ввел в действие закон, согласно котором государственный праздник "День защитника Украины" будет называться "Днем защитников и защитниц Украины". Тогда документ в июле поддержало более трехсот парламентариев.

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