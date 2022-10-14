Граждане Украины моложе 18 лет с неподконтрольных территорий, а также те, кто потерял паспорт, теперь могут въехать в нашу страну из-за рубежа при наличии свидетельства о рождении.

Об этом говорится в сообщении Министерства реинтеграции на его сайте.

Сообщается, что Госпогранслужба самостоятельно вносит данные о человеке в базу. Затем идентификацию лица будут проводить уже на территории Украины.

Также министерство приняло решение расширить полномочия консульств Украины в Казахстане, Турции, Грузии, Эстонии и Латвии с целью упрощения и ускорения порядка выдачи временного удостоверения на возвращение в Украину.

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