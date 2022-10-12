Пункт пропуска на неподконтрольные Украине территории в Васильевке в Запорожской области практически не работает.

Об этом "Стране" сообщила вице-премьер и глава Минреинтеграции Украины Ирина Верещук.

С украинской стороны пропускают только эвакуационные автобусы, выезд на частном транспорте пока невозможен.

"После теракта, который Россия прицельно совершила в отношении людей, которые собирались выехать на временно оккупированные территории, движение в данном направлении запрещено. Тогда многие погибли и были ранены. После этого работа пункта пропуска ограничена", - рассказала "Стране" Верещук.

На вопрос, как долго продлятся ограничения на выезд через Васильевку, Верещук ответила, что это будет решать уполномоченные комендант и комендантура.

Кроме того, по ее словам, россияне блокируют движение автотранспорта и почти перестали пропускать людей на подконтрольную территорию.

Так, по данным, которые "Стране" назвала Ирина Верещук, 06.10 и 07.10 россияне пропустили по 180 человек, 08.09 и 09.10 никого, 10.10 - 395 человек, 11.10 - 61 человек.

"Это данные о въезде на подконтрольную Украине территорию через Васильевку. Враг значительно усложнил проезд, для мужчин призывного возврата выезд вообще невозможен", - сказала Ирина Верещук.

Она также сказала, что сегодня впервые россияне начали пропускать эвакуационные автобусы через Васильевку на временно оккупированные территории - для последующей эвакуации оттуда людей на подконтрольную Украину территорию. Однако на своем личном транспорте въезд туда запрещен.

Напомним, на днях мэр Мелитополя Иван Федоров также заявлял, что в Васильевке под Запорожьем на российском блокпосту в очереди на эвакуацию стоят около 6 000 автомобилей с людьми. Оккупанты заявили о "выходных" и не выпускали машины.

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