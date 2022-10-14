США могут найти партнеров, которые станут альтернативой компании SpaceX Илона Маска, поставляющей терминалы Starlink в Украину.

Об этом заявило министерство обороны США, сообщает Gamingdeputy.

Эти терминалы позволяют в том числе и украинским войскам всегда быть на связи через спутниковый Интернет.

Как отметили представители Пентагона, сейчас прорабатываются все варианты. Но потребности Украины в спутниковой связи для войск должны быть удовлетворены.

Как рассказывала "Страна", в пятницу СМИ предупредили, что Маск собирается прекратить поддержку спутникового интернета Starlink в Украине. В SpaceX заявили, что больше не в состоянии за свой счет дарить терминалы Украине и финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени. Компания попросила Пентагон взять эти расходы на себя.

Вскоре Маск подтвердил эту информацию. Он добавил, что, отказываясь от поддержки Starlink в Украине, лишь следует совету обматерившего его бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Также мы писали, что министерство обороны США ведет переговоры с компанией предпринимателя Илона Маска по поводу спутникового интернета Starlink в Украине. Пентагон считает необходимым, чтобы местные военные продолжали пользоваться средствами космической связи.