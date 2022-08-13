Журнал мод Vogue не иллюстрировал в 1939 году свою обложку фотографией Адольфа Гитлера и Евы Браун.

Об этом издание сообщило в ответ на запрос Deutsche Welle.

Тема с фото Гитлера и Браун возникла после публикации в июле журналом Vogue на своей обложке фотографии Владимира Зеленского с его женой Еленой.

В соцсетях стали проводить аналогии между этим фото и якобы опубликованной в 1939 году фотографией Гитлера и Браун.

Напомним, в конце июля американский журнал Vogue поместил Елену Зеленскую на обложку, и разместил фотографии президентской пары. Фото было сделано знаменитым портретистом Энни Лейбовиц, которая снимает мировых звезд для модного глянца.

Позже на странице американского Vogue в Instagram опубликовали бекстейдж со съемки фотосессии Елены и Владимира Зеленских в Киеве.

Фотосессия вызвала волну хейта в Украине, однако у нее появилось и много поклонников, о чем подробно рассказывала "Страна".