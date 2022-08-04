В сети появились фото и видео из новой фотосессии главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

На снимках Виталий Ким позирует в дыму, освещенный оранжевым и синим светом.

Ранее мы рассказывали о фотосессии Владимира и Елены Зеленских. Американский журнал Vogue поместил Елену Зеленскую на обложку, и разместил фотографии президентской пары. Фото было сделано знаменитым портретистом Энни Лейбовиц, которая снимает мировых звезд для модного глянца.

После фотосессии Елены и Владимира Зеленских в соцсетях поднялась волна хейта, мнения критиков разделились.

Одни раскритиковали первую леди за "неженскую позу" на снимке Энни Лейбовиц. И даже заподозрили, что Лейбовиц специально в таком невыгодном ракурсе сняла жену Зеленского.

Другие же, наоборот, увидели в позе жены президента предельную открытость и естественность.

В свою очередь, Елена Зеленская отреагировала на критику и заявила, что "это добавит баллов для Украины".

Война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.