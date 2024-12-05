Украина будет готова провести выборы "незамедлительно" после заключения мира. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью The Telegraph.

"Зеленский сказал, что сразу после мира мы будем готовы незамедлительно начать правильные демократические выборы в нашей стране", - сказал глава ОП.

Планирует ли в этих выборах участвовать президент, он не уточнил.

Ермак отметил, что важно чтобы каждый гражданин Украины имел возможность проголосовать, в том числе военнослужащие и выехавшие за границу люди.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который на днях был в Москве, а также встречался с будущим помощником Дональда Трампа по нацбезопасности Майком Уолтцем, заявил, что война в Украине может скоро закончиться.

"Мы очень близки к тому, чтобы цель Дональда Трампа быстро положить конец этой войне стала реальностью", - заявил Сийярто после встречи с Уолтцем в Вашингтоне.

Напомним, Ермак накануне встретился с будущим советником Трампа по нацбезопасности Майком Уолтцем и Китом Келлогом, который займет пост посланника по урегулированию конфликта в Украине.

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