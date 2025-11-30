Введение по требованию Международного валютного фонда (МВФ) НДС для ФОП с годовым доходом более миллиона гривен станет огромным ударом по малому бизнесу.

Об этом написал директор экомических программ украинского Института будущего Анатолий Амелин.

"Теперь и ФОпам п%зда... Знаете, как отпилить ветку, на которой сидишь, чтобы тебе ничего не было? Я не знаю. Но, похоже, чиновники нашли рецепт. Они вернулись в «офис простых решений и результатов" и придумали, как быстро наполнить бюджет. Сделали это не сами – с подачи МВФ, желающего видеть дополнительные источники покрытия дефицита. И почему-то никому в голову не пришло:

стимулировать экономическую активность, расширяя налоговую базу;

сокращать непроизводительные государственные расходы;

меньше воровать (это не я сказал – это Миндич на пленках).

Зато пришла другая идея: давайте сильнее пощипаем этих "конченых гусей" – ФОПов", - пишет Амелин.

По его мнению, под удар попадут 170-250 тысяч ФОПов, потому как у большинства из них годовой доход больше миллиона гривен.

Сильнее всего пострадают работники айти, дизайнеры, репетиторы и консультанты, у которых налоги вырастут с 3-7% до 20-22%.

Это приведет к росту цен услуг и переходу ФОПов в найм или к их уходу в тень с дальнейшей эмиграцией из страны.

Ранее мы передавали, что Украина пообещала МВФ ради нового кредита повысить НДС и отменить льготы на посылки из-за рубежа.

А перед этим в качестве условия нового кредита Украине МВФ потребовал ужесточения сбора налогов.