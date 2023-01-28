Война в Украине. Иллюстративное фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Российские войска наступают под Бахмутом, Авдеевкой, Лиманом и Новопавловкой, а также наращивают использование авиации на всех направлениях.

Об этом сообщает Генштаб в своей утренней сводке.

Главное:

  1. За сутки было 10 ракетных ударов (в частности, по инфраструктуре Запорожья). Из РСЗО обстрелян Очаков, есть раненые и погибшие.
  2. Противник ведёт наступление на трёх направлениях - под Бахмутом, Авдеевкой и Угледаром. ВСУ - под Купянском, Лиманом, Запорожьем и Херсоном.
  3. Отражены атаки россиян: в Белогоровке Луганской области, в Раздоловке, Красной Горе, Бахмуте, Ивановском (на трассе Бахмут-Константиновка) Клещеевке, Дружбе, Водяном, Марьинке, Победе, Угледаре и Пречистовке Донецкой области.

Напомним, по данным ВСУ, на Запорожском направлении есть признаки усиления группировки российских войск.

По данным BloombergПутин готовит новое наступление, война может затянуться на годы.

Тем временем война в Украине продолжается уже 339-й день. Мы следим за новостями 28 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 338-го дня войны. На фронте к традиционно сложному Бахмуту в последние дни добавилось наступление россиян на Угледар. ВСУ формируют ударные роты беспилотных летательных аппаратов, а в тылу пытаются закручивать гайки по мобилизации.

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