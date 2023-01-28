Российские войска наступают под Бахмутом, Авдеевкой, Лиманом и Новопавловкой, а также наращивают использование авиации на всех направлениях.

Об этом сообщает Генштаб в своей утренней сводке.

Главное:

За сутки было 10 ракетных ударов (в частности, по инфраструктуре Запорожья). Из РСЗО обстрелян Очаков, есть раненые и погибшие. Противник ведёт наступление на трёх направлениях - под Бахмутом, Авдеевкой и Угледаром. ВСУ - под Купянском, Лиманом, Запорожьем и Херсоном. Отражены атаки россиян: в Белогоровке Луганской области, в Раздоловке, Красной Горе, Бахмуте, Ивановском (на трассе Бахмут-Константиновка) Клещеевке, Дружбе, Водяном, Марьинке, Победе, Угледаре и Пречистовке Донецкой области.

Напомним, по данным ВСУ, на Запорожском направлении есть признаки усиления группировки российских войск.

По данным Bloomberg, Путин готовит новое наступление, война может затянуться на годы.

Тем временем война в Украине продолжается уже 339-й день. Мы следим за новостями 28 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 338-го дня войны. На фронте к традиционно сложному Бахмуту в последние дни добавилось наступление россиян на Угледар. ВСУ формируют ударные роты беспилотных летательных аппаратов, а в тылу пытаются закручивать гайки по мобилизации.

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