В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 27 января. Сообщается, что российские войска наступают под Бахмутом, Авдеевкой, Лиманом и Новопавловкой, а также наращивают использование авиации на всех направлениях.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Противник продолжает наступательные действия на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В то же время враг обороняется на Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях.

В течение суток оккупанты нанесли 24 авиационных удара, 7 ракетных ударов и 30 ударов из РСЗО.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелам из танков, минометов и артиллерии подверглись районы населенных пунктов Сеньковка и Тимоновичи Черниговской области; Волфино и Тимофеевка - Сумской; а также более 15 населенных пунктов в Харьковской области, в частности, Ветеринарное, Казачья Лопань, Веселое, Волчанск, Варваровка, Бударки, Белый Колодец, Меловое, Новомлинск и Двуречная.

На Купянском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречное, Синьковка, Кучеровка, Ивановка, Котляровка и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Мясожаровка в Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое воздействие попали Макеевка, Невское и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них - Веселое, Белогоровка, Благодатное, Бахмут, Часов Яр, Клещеевка, Белая Гора, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении противник снова обстрелял Богоявленку, Угледар и Золотую Ниву Донецкой области.

На Запорожском направлении пострадали, в частности, Железное, Ильинка, Временка и Зеленое Поле в Донецкой области, а также Ольговское, Малиновка, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Каменское и Плавни Запорожской области. Всего 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районы населенных пунктов Золотая Балка, Гавриловка, Дудчаны, Красный Маяк, Монастырское, Томарино, Бургунка, Тягинка, Станислав и Херсон.

Украинская авиация в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения врага, а также удар по позициям зенитно-ракетных комплексов.

В течение текущих суток подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ сбили российский Су-25 и вертолет Ми-8.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы врага.

Главное из заявлений командования:

Армия РФ ведет наступательные действия в Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Запорожском и Херсонском – обороняется. Отмечается наращивание активности применения авиации РФ по всем направлениям. Россияне нанесли 24 авиационных и 7 ракетных ударов. Также было совершено более 30 обстрелов из ВСЗО. В результате ударов по Кондрашовке Харьковской области, Часовому Яру Донецкой области, поселку Камышаны и Херсону есть погибшие и раненые. Авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения россиян, а также удар по позициям ЗРК. Подразделения ЗРК Воздушных Сил ВСУ сбили российский Су-25 и вертолет Ми-8.

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