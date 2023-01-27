Минобороны РФ прокомментировало вчерашнюю атаку по Украине ракетами и дронами, в результате которой погибли 11 мирных жителей.

Москва заявляет, что била по объектам энергетики, "обеспечивавшим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины".

Об этом говорится в сообщении российского минобороны в телеграм-канале.

Там также утверждают, что все запланированные объекты были поражены.

В Генштабе ВСУ ранее заявляли, что из 70 выпущенных за сутки ракет, 47 были уничтожены.

Также сообщалось, что в Одесской области есть попадания в два объекта критической энергоинфраструктуры.

Кроме того, в Киевской области зафиксировано попадание в энергетический объект.

Также сообщалось, что вчера под Киевом сбили российскую ракету Х-55 с имитатором ядерной боевой части.

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