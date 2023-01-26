Заседание Ставки, массированный ракетный удар, ситуация в энергетике и на фронте. Новое обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в четверг, 26 января.
Главное из заявлений президента:
- Заявил, что очередной ракетный удар РФ Украина выдержала и сказал в связи с этим о необходимости дать Украине больше оружия и ввести против России новые санкции.
- Сообщил, что к "танковой коалиции" присоединилась Канада, и теперь в ней уже 12 стран. Сказал, что только ПВО для изменения ситуации мало, нужны победы на земле.
- Сообщил о заседании Ставки ВГК, где обсуждались планы боевых действий на ближайшие месяцы.
- Рассказал о совещании по энергетике и о том, что самая сложная ситуация сейчас в Одесской, Киевской, Львовской, Винницкой, Сумской и Полтавской областях.
- Напомнил нардепам и другим должностным лицам, что выезд за границу возможен лишь в соответствии с решением СНБО на эту тему.
Ранее мы писали, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего. Обсуждались такие темы как ситуация под Бахмутом и противодействие ракетным угрозам.
Также "Страна" рассказывала, что 26 января в результате массированной ракетной атаки РФ 11 человек погибли и еще 11 получили ранения. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
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