Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в четверг, 26 января.

Главное из заявлений президента:

Заявил, что очередной ракетный удар РФ Украина выдержала и сказал в связи с этим о необходимости дать Украине больше оружия и ввести против России новые санкции. Сообщил, что к "танковой коалиции" присоединилась Канада, и теперь в ней уже 12 стран. Сказал, что только ПВО для изменения ситуации мало, нужны победы на земле. Сообщил о заседании Ставки ВГК, где обсуждались планы боевых действий на ближайшие месяцы. Рассказал о совещании по энергетике и о том, что самая сложная ситуация сейчас в Одесской, Киевской, Львовской, Винницкой, Сумской и Полтавской областях. Напомнил нардепам и другим должностным лицам, что выезд за границу возможен лишь в соответствии с решением СНБО на эту тему.

Ранее мы писали, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего. Обсуждались такие темы как ситуация под Бахмутом и противодействие ракетным угрозам.

Также "Страна" рассказывала, что 26 января в результате массированной ракетной атаки РФ 11 человек погибли и еще 11 получили ранения. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.