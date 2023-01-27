Вечером в пятницу, 27 января, в Запорожье прогремели взрывы.

Об этом сообщил в Telegram секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Чиновник предупредил о возможности повторных обстрелов города и призвал находиться в безопасных местах.

Позже Куртев заявил, что под ракетный удар попали несколько объектов инфраструктуры города, на одном из них начался пожар.

По его словам, пострадал один мужчина, он госпитализирован.

"Работают соответствующие службы. Информация уточняется", - добавил Куртев.

Ранее мы писали, что после вчерашних обстрелов Запорожья пострадали 26 частных домов. Один из них - разрушен. В большинстве домов выбиты окна и повреждена кровля.

Война в Украине продолжается уже 338-й день. Мы следим за новостями 27 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 337-го дня войны. 26 января РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку. Всего было до 55 пусков ракет разного базирования, из них два "Кинжала". 47 ракет было сбито, а три из четырех авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

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