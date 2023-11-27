"В Польше появляется правительство-зомби". Статья под таким заголовком вышла в издании Politico.

Так американская газета комментирует тот факт, что польский президент Анджей Дуда сегодня привёл к присяге новое правительство во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким.

"Срок полномочий которого, вероятно, составит максимум 14 дней", - добавляет издание.

Politico напоминает, что на недавних выборах три оппозиционные партии взяли 248 мандатов из 460, что уже достаточно для формирования правительства. Но президент, представляющий партию "ПиС", пользуется тем фактом, что на выборах она формально заняла первое место и по закону получила привелгию на "право первой ночи" при создании Кабинета министров.

"Теперь у Моравецкого есть две недели, чтобы представить свою программу парламенту и попытаться завоевать вотум доверия. Если - что почти наверняка - это не удастся, тогда парламент сможет выбрать нового кандидата на пост премьер-министра, что позволит Туску вернуться на должность, которую он покинул в 2014 году", - пишет издание.

Ранее мы сообщали, что польская оппозиция сформировала коалицию и готова выдвинуть Туска на должность премьера.

Напомним, Дональд Туск объявил о своём возвращении в политику и возглавил крупнейшую оппозиционную партию в Польше.