Лидер польской оппозиции Дональд Туск может стать новым премьер-министром Польши уже в среду, 13 декабря.

Такую возможную дату озвучили сам Туск, а также глава кабинета польского президента, передают местные СМИ.

"Не потому, что я тороплюсь, а потому что всего через несколько часов в Брюсселе будут приняты очень важные решения с точки зрения польских интересов", - сказал Туск.

Он отметил, что эти переговоры в ЕС 14-15 декабря будут касаться, в частности, Украины и блокады границы.

Сегодня предварительную встречу перед саммитом проведут главы МИД стран ЕС. Обсудят прием Украины в Евросоюз, новые санкции против РФ и заблокированный Венгрией транш военной помощи на 500 млн евро.

А в Польше сегодня сейм рассмотрит вопрос о вотуме доверия нынешнему правительству Матеуша Моравецкого. Ожидается, что парламентарии выскажут ему недоверие.

Ранее Дональд Туск пообещал, что новое правительство Польши разблокирует границу и снизит напряжение в отношениях с Украиной.

Напомним, накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на саммите ЕС обсудят переговоры о вступлении Украины, а не ее членство в Евросоюзе.