Предыдущее правительство Польши блокировало расследование подрыва "Северного потока".

Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Польские официальные лица сопротивлялись сотрудничеству с международным расследованием, не спешили предоставлять информацию и скрывали ключевые доказательства о передвижениях предполагаемых диверсантов на польской земле", - сообщает издание со ссылкой на европейских следователей.

Теперь же они надеются, что новое правительство Варшавы "прольет свет" на ту атаку.

Напомним, что западные СМИ много писали о причастности Украины к подрыву "Северных потоков". В частности, что яхта, на которой передвигались диверсанты, была арендована у польской компании, которая, вероятно, принадлежит двум украинцам.

Отдельные журналисты обвиняли в организации диверсии США.

Напомним, что подрыв на трубопроводе "Северный поток" и "Северный поток - 2" произошел 26 сентября 2022 года в водах Балтийского моря, которые относятся к экономической зоне Дании и Швеции. Были повреждены обе нитки газопровода, но на момент аварии прокачка газа по ним не велась.