Белый дом отказался уточнить, будут ли приняты против Украины какие-либо меры, если подтвердится ее причастность к подрывам "Северных потоков".

Вопрос об этом задали журналисты на брифинге представителю Белого дома по национальной безопасности Джону Кирби, но он отказался на него отвечать.

По словам Кирби, он не хочет опережать расследование по поводу взрывов на трубопроводах и не собирается рассуждать, в чём заключаются его результаты.

"Мы концентрируем внимание на том, чтобы гарантировать получение Украиной того, что ей необходимо. И сейчас речь идет о критически важных потребностях", - сказал представитель Кирби.

Напомним, на днях газета The Washington Post написала, что в подрыве "Северных потоков" центральную роль сыграл бывший и. о. командира одной из частей Сил специальных операций Украины Роман Червинский.

По данным издания, Червинский был "координатором" операции. Он, как утверждается, управлял отрядом из шести человек, которые арендовали парусник на подставные имена и с него использовали глубоководное водолазное оборудование для установки взрывных устройств на газопроводах. WP сообщает, что Червинский действовал по приказу более высокопоставленных украинских чиновников, которые подчинялись главкому ВСУ Валерию Залужному.

Отмечается, что Червинский через своего адвоката опроверг свою причастность к диверсии на газопроводе.

Мы подробно рассказывали, как год назад взорвали "Северные потоки" и почему западные издания пишут об "украинском следе".