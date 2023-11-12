По поводу обвинений на страницах "Вашингтон пост" экс-сотрудника украинской разведки Романа Червинского в организации подрыва "Северных потоков".

Червинский их опровергает и заявляет, что это провокация против него россиян.

В то же время, официальная позиция Москвы заключается как раз в том, что версия о причастности Украины к подрыву "Северных потоков" несостоятельна, а на самом деле их взорвали американцы (США свою причастность опровергают).

Поэтому вряд ли информацию о Червинском "вбросили" россияне.

Более похоже на то, что уже и так находящего в тюрьме Червинского (по обвинению в самодеятельной попытке завербовать российских лётчиков, которая привела к удару РФ по украинскому аэродрому) хотят сделать "крайним" в истории с подрывом "Северных потоков", раз уж украинский след в этом становится главной версией на Западе.

Отчасти такая трактовка выгодна и украинской власти, у которой с Червинским отношения крайне враждебные ещё с тех пор, как он в 2021 году делал обвиняющие Офис президента заявления по скандалу с сорванной операцией по заманиванию "вагнеровцами" в Украину.

Выгодно Банковой может быть и то, что в статье "Вашингтон пост" Зеленский выводится из-под обвинений в подрыве газопроводов, а все следы "замыкаются" на Залужном.

Особенно, с учетом постоянно опровергаемых, но, тем не менее, все более настойчивых слухов о противоречиях между Зеленским и главкомом ВСУ.