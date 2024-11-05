Риск насилия после выборов в США реален, пишет британский журнал The Economist.

По опросам, три четверти американцев опасаются всплеска беспорядков вне зависимости от победителя выборов.

"Готовясь к беспорядкам, некоторые медиа даже передислоцировали корреспондентов из зон боевых действий. Ряд медийных организаций мрачно предупреждают о "гражданской войне".

"Мы вступаем в сезон политического насилия", - заявил академик Роберт Пейп. В основе этого лежат данные, показывающие, что пятая часть американцев поддерживают применение насилия либо для восстановления Трампа на посту президента, либо чтобы помешать ему занять его. Это, утверждает Пейп, как обнаружить много сухих дров в лесу. Не обязательно вспыхнет огромный пожар. Но надо быть готовыми", - пишет издание.

Бизнес также готовится - некоторые офисы в Вашингтоне заколотили окна досками, опасаясь беспорядков. Ряд крупных компаний готовятся к сбоям, отменяя встречи и предлагая сотрудникам перейти на удаленку.

В случае победы Харрис с минимальным перевесом протесты возможны там, где идет подсчет голосов. В случае победы Трампа есть риск протестов в крупных городах, которые могут перерасти в массовые беспорядки.

"Прогнозы неминуемой гражданской войны явно раздуты. Даже широкомасштабное насилие кажется маловероятным. Но нарушения и несколько серьезных инцидентов неизбежны", - пишет The Economist.

Ожидается большое количество заявлений в соцсетях о фальсификациях. Чтобы хотя бы частично повысить доверие к результатам, с избирательных участков идут прямые трансляции.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что "не уверен" в мирной передаче власти в январе 2025 года, если Дональд Трамп проиграет президентские выборы.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос, произойдет ли мирная передача власти.

"Если Трамп проиграет, я совсем в этом не уверен", - сказал президент США.

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