Если Дональд Трамп после инаугурации остановит военную помощь Украине, армия РФ дойдет до Днепра, Запорожья и Полтавы.

Такой прогноз дал бывший глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью Politico.

Экс-дипломат опасается, что Трамп "посадит Украину на голодный паек, чтобы сделать ее более послушной, если его мирная попытка пойдет наперекосяк", что Кулеба считает вполне вероятным.

"Линия фронта на Донбассе рухнет, и россияне окажутся у ворот Днепра, Полтавы и Запорожья. Это будет самый опасный момент для Украины в этой войне", - заявил бывший министр.

Он уверен, что Владимир Зеленский не подпишет мирное соглашение, по которому РФ получит захваченные территории, а Украина откажется от вступления в НАТО.

"Россияне сохраняют Донбасс, они сохраняют Крым, никакого членства в НАТО. Может ли Зеленский подписать? Он не может из-за Конституции. И потому что это будет конец Зеленского в политическом плане", — полагает Кулеба.

Между тем американский Институт изучения войны допустил, что Россия может попытаться захватить часть Днепропетровской области с целью захвата всей Донецкой области. Также "российские военные могут использовать ограниченное продвижение в Днепропетровскую область, чтобы создать условия для будущих операций военной оккупации Днепропетровской области и других регионов Восточной и Центральной Украины в долгосрочной перспективе".

Отметим, что от позиций РФ в Новодаровке до границы Днепропетровской области осталось чуть больше 7 км.

Что касается текущей ситуации на фронте, то россияне существенно продвинулись на нескольких направлениях в Донецкой и Харьковской областях, о чем свидетельствует карта ресурса Deep State.

Под Покровском продолжается попытка обойти его с юга, россияне продвинулись в Желтом и соседних населенных пунктах, а также в нескольких участках вплоть до Кураховского направления. Есть продвижение в самом Курахово, сохраняется серая зона в центре города, указан контроль РФ над двумя зданиями в окружении ВСУ. Южнее есть продвижение в "кармане".

На юге Донецкой области россияне снова продвинулись в сторону Разлива - к трассе на Курахово, идущей с запада. Здесь около недели продвижения у россиян не было.

Чуть западнее армия РФ снова продвинулась к трассе на Великую Новоселку со стороны Богатыря.

На севере, в Харьковской области, россияне продвинулись в Кругляковке на юг, а также расширили свой плацдарм на левом берегу реки Оскол севернее Двуречной.

Ранее мы подробно рассказывали, как прорыв РФ около Великой Новоселки может привести к проблемам для ВСУ на всем Южном фронте, включая наступление РФ в сторону Днепропетровской и Запорожской областей.

Также мы приводили заявление Владимира Зеленского телеканалу Fox News, что Украина проиграет войну, если США начнут сокращать ей помощь при Трампе.