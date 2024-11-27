Будущий глава Белого дома Дональд Трамп предложил кандидатуру Кита Келлога на должность специального посланника США по Украине и России.

Об этом избранный президент США сообщил в соцсети Truth Social.

"Кит провел выдающуюся карьеру в военной и бизнес-сферах, в частности работал на очень важных должностях в сфере национальной безопасности в моей первой администрации. Он был со мной с самого начала. Вместе мы обеспечим мир силой и сделаем Америку и мир снова безопасными", – заявил Трамп.

Как мы уже писали, Келлог предлагает остановку войны по линии фронта через принуждение Киева и Москвы к переговорам, а также снятие с повестки на ближайшее время вопроса вступления Украины в НАТО.

"План Келлога по прекращению военного конфликта предполагает замораживание боевых действий на нынешних позициях и принуждение Киева и Москвы сесть за стол переговоров. Келлог разработал свой план по Украине вместе с Фредом Флейцем, который также занимал должность руководителя аппарата Совета национальной безопасности при Трампе. Согласно предложенной ими стратегии, США должны были сказать Украине, что она получит больше американского оружия только в том случае, если вступит в мирные переговоры. В то же время США предупредили бы Москву, что любой отказ от переговоров приведет к усилению американской поддержки Украины. Вопрос о вступлении Украины в НАТО будет снят с повестки дня на ближайшее будущее", - пишет Reuters.

Ранее западные издания сообщали, что Трамп намерен закончить войну в Украине по линии фронта, но предоставление гарантий оставит на Европу.