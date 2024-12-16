Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не пригласил Владимира Зеленского на свою инаугурацию в январе следующего года.

"Нет (не приглашал - Ред.), но если он хотел бы приехать, я бы его принял. Я его не приглашал", дословно сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста.

Трамп выразил сомнение в присутствии на церемонии Си Цзиньпина, которому он неожиданно отправил приглашение, но глава КНР его не принял.

Новый президент заявил, что Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по завершению войны в Украине.

Трамп также заявил, что получил сигналы из Киева о стремлении достичь урегулирования конфликта с Россией.

Он считает, что уже достиг "небольшого прогресса" по урегулированию в Украине.

По его словам, он "усердно работает" над прекращением конфликта.

Трамп также добавил, что жертвы у обеих сторон выше, чем заявляется официально, о чем он получает отчеты "каждую неделю".

Он сообщил о своём намерении вступить в контакт и с Зеленским, и с Путиным по поводу урегулирования ситуации в Украине.

Он также считает, что Украине не должны были разрешать удары дальнобойными ракетами вглубь РФ, это было "плохое" решение. Избранный президент США добавил, что он может его пересмотреть.

О своем отрицательном отношении к этому решению Байдена новый президент США первый раз официально заявил в интервью журналу The Time.