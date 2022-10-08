Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал вечернюю сводку с фронта.

Главное из сводки:

Отбиты атаки врага в районе населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Красногоровка и Терны. Огневое поражение причинено российскими обстрелами более пятнадцати населенным пунктам. В их числе - Беловоды, Грабовское, Славгород, Уды, Чугуновка, Харьков, Часов Яр, Белогоровка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка. Сообщается о большом количестве раненых россиян - с их потоком не справляются больницы на оккупированной территорий. Детская клиника в Лисичанске приняла сразу 30 раненых бойцов противника.

Об освобождении новых территорий и населенных пунктов ничего не сказано.

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