Российские больницы не справляются с количеством раненных - сводка Генштаба ВСУ
Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал вечернюю сводку с фронта.
Главное из сводки:
- Отбиты атаки врага в районе населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Красногоровка и Терны.
- Огневое поражение причинено российскими обстрелами более пятнадцати населенным пунктам. В их числе - Беловоды, Грабовское, Славгород, Уды, Чугуновка, Харьков, Часов Яр, Белогоровка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.
- Сообщается о большом количестве раненых россиян - с их потоком не справляются больницы на оккупированной территорий. Детская клиника в Лисичанске приняла сразу 30 раненых бойцов противника.
Об освобождении новых территорий и населенных пунктов ничего не сказано.
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