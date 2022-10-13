Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в четверг, 13 октября.

Главное из заявлений президента:

ПАСЕ стала первой международной организацией, которая определила режим в РФ как террористический. "Очень важно, что это политический сигнал членам Совета Европы и всем государствам мира, что с этой террористической группой не о чем говорить. Террору нужно отвечать силой - и на поле боя и санкциями, и юридически", - сказал Зеленский. Будет создан специальный трибунал о преступлениях России против Украины и будет обеспечен компенсационный механизм для того, чтобы РФ "ответила активами за войну". Зеленский считает, что Международный Комитет Красного Креста - "это не клуб с привилегиями". МККК "имеет обязательства морального характера". Президент призвал МККК обеспечить доступ к Еленовке, где находятся украинские военнопленные.

Напомним, сегодня, 13 октября, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой Россия названа "террористическим режимом".

Резолюция под названием "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины" была принята на заседании ПАСЕ голосами 99 депутатов, присутствующих в зале, один воздержался.

Перед голосованием в ПАСЕ по видеосвязи выступил президент Владимир Зеленский, он призвал поддержать резолюцию.

Ранее мы писали, что глава Офиса президента Андрей Ермак предъявил безальтернативное требование Международному комитету Красного Креста в ближайшие дни направить свою миссию в колонию в Еленовку, где содержат украинских военнопленных.