Глава Офиса президента Андрей Ермак предъявил безальтернативное требование Международному комитету Красного Креста в ближайшие дни направить свою миссию в колонию в Еленовку, где содержат украинских военнопленных.

Он сообщил, что не понимает, почему в Еленовку до сих пор не прибыла миссия Красного Креста и заявил, что времени на ожидание нет, поскольку речь идет о человеческих жизнях.

"Поэтому призываю, чтобы не позднее трех дней миссия Красного Креста с представителями международных медиа прибыла в Украину, даже если до этого срока не получите подтверждения со стороны России. А мы уверены, что Россия не заинтересована в том, чтобы правда была известна. Мы призываем направить миссию, которая будет находиться на линии фронта, пока Россия не выдаст эти разрешения", - заявил Ермак.

Напомним, что Минобороны РФ обвинило ВСУ в ударе по колонии в Еленовке, а в Украине считают, что по Еленовке ударили россияне, чтобы скрыть свои преступления.

Ранее мы писали, что, по данным Минобороны Украины, Россия не дает доступа к точной информации о погибших в Еленовке украинских военнопленных.

Также "Страна" сообщала, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец потребовал от Красного Креста и ООН допустить его в Еленовку вместе с омбудсменом из РФ Москальковой.