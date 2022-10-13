Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой Россия названа "террористическим режимом".

Резолюция под названием "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины" была принята на заседании ПАСЕ голосами 99 депутатов, присутствующих в зале, один воздержался.

В проект резолюции была внесена поправка, которая предлагала "объявить Российскую Федерацию террористическим режимом". Во время голосования ее поддержали 79 депутатов, двое были против и один воздержался.

Перед голосованием в ПАСЕ по видеосвязи выступил президент Владимир Зеленский, он призвал поддержать резолюцию.

В то же время ранее американский президент Джо Байден заявлял, что Россию нельзя признавать страной - спонсором терроризма.

Признать РФ спонсором терроризма требует Украина и отдельные силы в Соединенных Штатах. Так, Владимир Зеленский не раз призывал юридически закрепить за Россией статус государства-террориста.

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