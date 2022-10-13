Руководитель Селидовской территориальной общины Руслан Суков записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому.

Ролик появился в Инстаграме Сукова.

В нем он обвинил главу Донецкой области Павла Кириленко в терроре и "путинских методах". Суков заявил, что его уже месяц как отсранили от обязанностей, но он продолжает "испытывать террор от властей Донецкой области".

"Террор начался с того, что нам как мэрам городов доносили планы эвакуации, которые невозможно было выполнить. Потому что согласно им мы должны были любыми методами выгнать и вывезти 70% жителей наших тогда и сейчас относительно безопасных общин. Но никто не дал нам никакой помощи, инструментов или средств для выполнения этих мер, только давление и выговоры", - сказал он.

По его словам, опасаясь губернатора, мэры вывозили детей, пенсионеров и женщин, "которые после эвакуации из наших общин оказывались в палатках без каких либо условий или просто на вокзалах".

Это привело к тому, что люди стали бояться уезжать, и, следовательно, эвакуация была провалена. А "местные жители начали ненавидеть власти" - как местные, так и центральные.

Суков также сообщил, что критикующие главу ОВА сталкиваются с репрессиями и запугиваниями.

"Мы не знаем, к кому из нас завтра рано утром ворвутся для обысков. Или средь белого дня похитят кого-то из моих коллег. А потом три часа будут держать этого человека, запугивая и оскорбляя, без постановлений и ордеров. И лишь за то, что нашли фото обращения к президенту от переселенцев. Конечно, он написал заявление о похищении, за принятие которого полиция получила выговор", - сказал Суков.

Как писала "Страна", в начале августа Кабинет министров издал распоряжение об обязательной эвакуации населения Донецкой области.

За месяц из региона удалось эвакуировать 15711 человек.