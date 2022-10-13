Жители Бородянки, потерявшие жильё из-за боевых действий, заявляют, что программа правительства по восстановлению разрушенного жилья не работает.

Об этом в комментарии "Стране" сообщил житель Бородянки Александр Пинчук.

Александр проживал в многоэтажном доме по адресу улица Центральная, 122. Второго марта по многоэтажке российская авиация нанесла удар, Александр покинул дом за день до трагедии. В подвале, где прятались более 20 человек, также находилась мать Александра - выжить никому не удалось. Под завалами дома обнаружили 13 тел погибших, ещё 12 человек признаны пропавшими без вести.

"С самого начала, на месте разрушенных домов, местные власти хотели построить мемориальный комплекс. Жителям не понравилась эта идея, они потребовали построить здесь новое жилье. От идеи мемориала отказались и решили строить новые дома, но на этом все и остановилось", - рассказывает Александр.

По словам мужчины, обещанная программа по строительству 50 тысяч кв. метров в Ирпене и Бородянке заглохла.

"С самого начала нам сказали, что боевые действия на территории Украины не будут мешать строительству жилья, но спустя какое-то время, заявили, что программа приостановлена в связи с войной", - рассказывает Александр.

Для семей которые потеряли жильё в Бородянке, построили модульный городок. Но как там жить зимой, Александр не представляет.

"В модульном городке проживает около 300 человек. Но людей, которые остались без жилья гораздо больше. Я слышал, что городок хотят расширить ещё на 300 человек, но я сильно сомневаюсь, что в этих домиках можно будет жить зимой, они сделаны из пластика как временное жилье, а не постоянное", - уверен Пинчук.

Комендант модульного городка Ольга Кобзар говорит, что модульные дома будут утеплять, но когда конкретно это произойдёт, она не сказала, заявив, что власти разрабатывают планы по утеплению.

"В каждой комнате мы установили обогреватель. Сейчас их достаточно, чтобы поддерживать тепло. Но ближе к зиме дома точно нужно утеплять", - добавила комендант.

Напомним, Верховная Рада Украины увеличила расходную часть госбюджета, направив дополнительные 80,9 млрд грн на социальную поддержку населения и восстановление критической инфраструктуры.

Ранее в мае "Страна" публиковала материал о том, как живет Бородянка после освобождения.

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