В четверг, 1 июня, около 13:55 в Харькове и области раздались взрывы.

Атаку на регион подтвердили местные власти.

Так, губернатор Харьковщины Олег Синегубов в своем телеграм-канале призвал жителей оставаться в укрытиях, так как россияне ведут обстрел.

А мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что был нанесен удар по Индустриальному району. Подробности атаки и ее последствия выясняются.

Позже стало известно о двух попаданиях в Идустриальном районе. Информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, в ночь на 1 июня Киев подвергся массированному ракетному обстрелу. По столице были выпущены ракеты типа "Искандер".

Война в Украине идет уже 463-й день. Мы следим за новостями 1 июня в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 462-го дня войны. Под Бахмут перебрасывают "элитных" российских десантников, которыми заменяют уходящих "вагнеровцев", об этом рассказал экс-командир полка "Азов". В Донецкой области наиболее ожесточенные бои ведутся в районе Авдеевки.

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Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.