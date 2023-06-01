В семи населенных пунктах Донецкой области объявлена принудительная эвакуация детей: городе Железное (бывшее Артёмово), поселках Нью-Йорк и Северном, селах Константиновка, Иванополье, Николаевка, Подольское.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Эвакуированные дети в сопровождении одного из родителей или законного представителя будут обеспечены бесплатным приютом, социальными гарантиями, гуманитарной помощью и психологической поддержкой, пообещали в ведомстве.

Напомним, что в апреле правительство Украины объявило в 21 населенном пункте Донецкой области принудительную эвакуацию детей.

При этом вице-премьер Ирина Верещук описала механизм принудительной эвакуации детей из зон боевых действий. Говорит, что разводить детей с семьей не будут.

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