Назначенные Россией "власти Харьковской области", контролирующие небольшую территорию на востоке региона, объявили об эвакуации.

Об этом они сообщили в телеграм-канале.

Ее связывают с участившимися обстрелами "и с целью избежать жертв среди мирного населения".

"Эвакуация, судя по всему, необязательная и будет проводиться по запросу желающих на территорию России", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Ранее об эвакуации прифронтовых территорий объявили российские "власти" захваченной части Запорожской и Херсонской областей.

Сообщалось, что россияне хотят эвакуировать 70 тысяч жителей оккупированной части Запорожской области.

Война в Украине продолжается уже 444-й день. Мы следим за новостями 13 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 443-го дня войны. Минобороны Украины и Владимир Зеленский заявили, что ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении вперед, не уточняя, где именно. Телеканал CNN сообщил, что украинские военные начали "формировать" операции в преддверии контрнаступления.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.