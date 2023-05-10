Подконтрольная России "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" опровергает информацию об эвакуации сотрудников атомной станции.

Как сообщил представитель "организации" Алексей Ясинский, с 11 мая станция переходит в "штатный режим работы".

8 мая назначенные РФ власти сообщали, что приостанавливают работу энергоблоков на захваченной Запорожской АЭС "чтобы избежать провокаций ВСУ".

Ранее украинский "Энергоатом" сообщил, что россияне планируют вывезти с Запорожской АЭС 2700 сотрудников и членов их семей.

Напомним, 5 мая появилась информация, что Россия начала частичную эвакуацию жителей 18 оккупированных населенных пунктов Запорожской области, которые находятся около линии фронта.

Также МАГАТЭ, чьи эксперты находились на Запорожской АЭС в Энергодаре, подтверждает, что РФ уже начала анонсированную эвакуацию населения из города.

Война в Украине продолжается уже 441-й день. Мы следим за новостями 10 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 440-го дня войны. В ночь на 9 мая по Украине запустили 25 ракет морского и воздушного базирования. 23 из них были сбиты. Ракетные удары России становятся уже практически ежедневными. Судя по всему, это связано с попыткой нанести урон резервам ВСУ накануне ожидаемого наступления.

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