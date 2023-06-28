В луцких поликлиниках детям начали выдавать йодид калия, который защищает от облучения в случае аварии на АЭС. Каждому выдают таблетку под личную подпись.

Как сообщают местные СМИ, распоряжение об этом поступило от управления здравоохранения ОГА.

Директор Луцкой городской детской поликлиники Оксана Лещинская объяснила: давать калия йодид начали еще на прошлой неделе после соответствующего распоряжения Управления здравоохранения Волынской ОГА.

При этом детям советуют не употреблять таблетку сразу, а носить с собой на всякий случай.

Вместе с таблетками детям дают информационные брошюры, чтобы ставить граждан в известность, при каких условиях и как именно нужно принимать этот препарат.

"Советуем, чтобы таблетка всегда была в близком доступе, лучше носить ее с собой, например, в кошельке", - сказала Лещинская.

Рядом с Луцком находится Ровенская АЭС.

Напомним, что на прошлой неделе украинцы бросились скупать в аптеках йод после заявления Владимира Зеленского о возможной подготовке россиянами теракта на ЗАЭС.

Ранее "Страна" писала, что стоит за аптечным ажиотажем и нужно ли вообще покупать и пить йод.