Евросоюз готов к дипломатическому решению по Украине, "если позволят обстоятельства".

Об этом написал в своем блоге в среду, 5 октября, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

По словам Борреля, Евросоюз планирует в середине октября запустить миссию по подготовке украинских военных.

"В то же время мы по-прежнему готовы добиваться дипломатического решения, если обстоятельства позволят сделать это конструктивно. На следующем совещании глав МИД ЕС 17 октября, я надеюсь, мы сможем формально запустить нашу тренировочную миссию для ВС Украины", - говорится в сообщении главы дипломатии Евросоюза.

Напомним, страны Евросоюза договорились создать единую миссию обучения украинских военных, через которую уже вскоре могут пройти до 15 тысяч человек.

Ранее мы писали, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что президент РФ Владимир Путин ждет, когда придет "Генерал Мороз", поскольку Россия и предыдущие войны выигрывала с его помощью.

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