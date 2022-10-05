На участке фронта в районе Кременной затишье, поскольку украинские военные взяли оперативную паузу для пополнения резервов.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

Также, по его словам, российские войска зацепились за определенные рубежи, на которых ведут оборону.

"Они тоже взяли оперативную паузу", – сказал Арестович.

Но, по его словам, эта пауза ненадолго: советник Андрея Ермака считает, что скоро наступление ВСУ возобновится.

Ранее мы писали, что вероятной целью атаки ВСУ является дорога из Кременной в Сватово, где уже начинают действовать украинские мобильные группы. С российской стороны идут сообщения, что в самой Кременной идет строительство эшелонированной обороны, как и в целом по линии Кременная-Сватово. Известно, что от Кременной открывается дорога на Рубежное и Северодонецк.

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