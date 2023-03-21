Конгрессмены от Республиканской партии используют свою власть, чтобы защитить Дональда Трампа от обвинения.

Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, союзники Трампа использовали свое большинство в Палате представителей, чтобы потребовать от окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга показаний и попытаться помешать его расследованию против Трампа.

Оно, напомним, связано с предполагаемой выплатой денег за молчание порнозвезде перед выборами 2016 года.

Ряд конгрессменов потребовали от Брэгга показаний и обвинили его в "беспрецедентном злоупотреблении прокурорскими полномочиями".

"Это выглядит как экстраординарная попытка повлиять на открытое расследование", – считает телеканал.

Напомним, что на выходных Трамп заявил, что 21 марта его арестуют, и призвал сторонников выходить на протесты. Отметим, что 21 марта - уже сегодня. В США сейчас день и пока об аресте не сообщалось.

"Страна" разбиралась, арестуют ли Трампа и что это значит для США и Украины.

В центре внимания оказалось давнее дело о нарушении правил финансирования предвыборной кампании. По версии следствия, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс, которая собиралась публично рассказать о якобы имевшем место романе с политиком. Эти расходы потом были незаконно компенсированы из предвыборного фонда Трампа. Сам Коэн еще четыре года назад получил за это три года тюрьмы.