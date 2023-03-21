Сегодня наступил анонсированный Трампом день ареста

Конгрессмены от Республиканской партии используют свою власть, чтобы защитить Дональда Трампа от обвинения.

Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, союзники Трампа использовали свое большинство в Палате представителей, чтобы потребовать от окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга показаний и попытаться помешать его расследованию против Трампа.

Оно, напомним, связано с предполагаемой выплатой денег за молчание порнозвезде перед выборами 2016 года.

Ряд конгрессменов потребовали от Брэгга показаний и обвинили его в "беспрецедентном злоупотреблении прокурорскими полномочиями".

"Это выглядит как экстраординарная попытка повлиять на открытое расследование", – считает телеканал.

Напомним, что на выходных Трамп заявил, что 21 марта его арестуют, и призвал сторонников выходить на протесты. Отметим, что 21 марта - уже сегодня. В США сейчас день и пока об аресте не сообщалось.

"Страна" разбиралась, арестуют ли Трампа и что это значит для США и Украины.

В центре внимания оказалось давнее дело о нарушении правил финансирования предвыборной кампании. По версии следствия, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс, которая собиралась публично рассказать о якобы имевшем место романе с политиком. Эти расходы потом были незаконно компенсированы из предвыборного фонда Трампа. Сам Коэн еще четыре года назад получил за это три года тюрьмы.

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