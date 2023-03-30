Большое жюри Манхэттена намерено взять паузу длиною в месяц в рассмотрении дела в отношении бывшего президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По информации издания, такое развитие событий связано с запланированным заранее перерывом в работе жюри. Из-за этого предъявление обвинений бывшему главе государства может состояться не ранее конца апреля. Однако, как подчеркивает издание, график работы Большого жюри может и измениться.

Источники отмечают, что одной из прерогатив окружного прокурора Манхэттена является возможность обратиться к жюри с запросом о внеплановом повторном созыве. Такой вариант развития событий позволит продолжить рассмотрение дела Трампа, игнорируя запланированную паузу.

В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.

На днях Трамп предупредил о смертях и катастрофических разрушениях в стране из-за обвинений в его адрес.