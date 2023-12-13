Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон отказался продлить на неделю работу обеих палат Конгресса.

Джонсон отказался поддержать призыв лидера демократов в Сенате Чака Шумера о продлении на неделю работы обеих палат Конгресса для принятия дополнительного финансирования перед Рождеством.

В Белом доме назвали такое решение отказом от шагов, жизненно важных для национальной безопасности США.

"Как вы слышали вчера от президента, американский народ не будет отворачиваться от Украины и ее борьбы за свободу против тирании. Тем не менее спикер Джонсон сказал, что Палата представителей завершит свою работу завтра без согласования вопросов границы, без финансирования Израиля, без финансирования насущных потребностей для Украины", – сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ранее украинский нардеп Александра Устинова сообщила, что работу Конгресса продлили на неделю после 15 декабря.

А Чак Шумер упрекнул республиканцев в Конгрессе в том, что рождественские каникулы для них важнее, чем работа над разрешением кризиса на границе и помощь Украине.