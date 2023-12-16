Наступило 16-е декабря — дата, когда Палата представителей Конгресса США ушла на каникулы.

Для Украины это означает, что рассмотрение 60-миллиардной помощи для ВСУ переносится на следующий год. Что, как неоднократно заявляла администрация Байдена, будет означать большие проблемы с возможностью США помогать Украине и дальше.

Как уже рассказывала "Страна", отложить зимние каникулы решил только Сенат. Что же до нижней палаты Конгресса, то еще несколько дней назад ее спикер Джонсон заявлял, что не услышал убедительных аргументов от Белого дома для рассмотрения сделки по Украине.

Сделка эта может состояться, если администрация Байдена пойдет на болезненные для себя уступки по противодействию мигрантам. Но, судя по тому, что Палата представителей никаких заявлений о переносе каникул так и не сделала, то пока до компромисса по этому вопросу еще далеко.

Показательным здесь станут действия Сената, который должен собраться на внеочередное заседание в понедельник 18 декабря. Возможно, там и станет понятно, насколько сблизились позиции демократов и республиканцев по вопросу границы.

В идеале для Белого дома (и Киева) сенаторы до католического рождества смогут наработать проект соглашения и проголосовать за него. После чего законопроект уйдет в нижнюю палату, где, скорее всего, будет рассматриваться уже в январе (если Палата представителей вдруг не передумает и не решит провести еще одно заседание до Рождества).

Но это если в Сенате все пройдет гладко. Напомним, в прошлый раз верхняя палата Конгресса не смогла даже поставить вопрос на голосование. Этому воспротивились республиканцы, которые не сочли предложения Байдена по границе приемлемыми.

Таким образом можно подвести итоги ключевой недели декабря, где решались три важнейшие вопроса для Украины: выделение помощи США, выделение помощи Евросоюза и принятие решения о начале переговоров с ЕС о вступлении. На данный момент счет 1:2 не в пользу Украины. Принято лишь решение о начале переговоров (и то это пока носит символический характер - до окончания войны о вступлении Украины в ЕС речи идти не будет).

Правда, и ЕС и США говорят, что задержка с финансированием будет не очень долгой и максимум до конца января суммы утвердят. А до того времени какие-то средства для продолжения поддержки найдут.

Но сам по себе факт того, что финансовый вопрос, несмотря на колоссальные прилагаемые усилия, так пока и не решён, очень тревожный сигнал для украинской власти, показывающий отсутствие единства в США и ЕС в отношении Украины, что отмечают и западные СМИ, называя уходящую неделю "ужасной" для Зеленского.