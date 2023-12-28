Россия будет воевать в Украине по крайней мере пять лет, заявил Путин председателю КНР Си Цзиньпину на встрече в марте 2023 в Москве.

Об этом пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники.

Как считает издание, это замечание было предложением к Си не менять свою пророссийскую позицию в течение этого срока, а также способом заверить Пекин в том, что Россия всё равно выйдет победителем из конфликта.

Издание также пишет о связи этого заявления с последующими событиями - отставкой министра иностранных дел Китая и отправкой Си Цзиньпином в Украину, Европу и Россию специального представителя по вопросам мирного урегулирования Ли Хуэя.

Отметим, что каких-либо других подтверждений информации Nikkei Asia не было. На упомянутой встрече в марте в Кремле Путин публично в целом поддержал мирный план Китая, который предусматривал скорейшее прекращение огня по линии фронта.

Также в связи с информацией о заявлении Путина о готовности "воевать пять лет" в статье Nikkei Asia озвучивается несколько тезисов.

Первый - намерения Путина пойти на прекращение огня, о чем шла речь в недавней статье New York Times, "не следует принимать за чистую монету".

Второй - Японии следует подумать над тем, чтоб пересмотреть свой традиционный осторожный подход к экспорту вооружений, начав его расширение в свете "пятилетних" военных планов Путина.