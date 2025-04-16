Первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила о "положительном новом шаге" и "существенном прогрессе" в переговорах с США, посвященных сделке о недрах.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам чиновницы, обе команды хорошо поработали, а юристы расставили "правильные акценты".

"Сейчас мы договорились с американской стороной зафиксировать этот позитив в соответствующем меморандуме о намерениях — в ближайшее время готовимся завершить формализацию сделки", - сказано в публикации Свириденко.

В чем именно заключается "существенный прогресс", она не уточнила, однако ранее западные СМИ писали, что США снизили сумму требований к Украине до 100 миллиардов долларов. Правда, Вашингтон все равно оставил в прежнем виде остальные положения, в том числе и о превращении уже оказанной американской помощи фактически в долг Украины перед США, что украинские власти называют неприемлемым.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Одессе заверял, что переговоры между Украиной и США в Вашингтоне о ресурсном соглашению прошли положительно.