Геополитическая ситуация в мире ухудшается, мир станет свидетелем глобального конфликта.

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, выступая перед журналистами на полях Генассамблеи ООН, пишет ТАСС.

"Не вижу ничего хорошего в обозримом будущем, в мире не происходит ничего хорошего, если вы меня спрашиваете, прекратятся ли бои, война - не прекратятся и не закончатся скоро.

Будет только тяжелее, и когда я вам это сто раз говорил, вы меня называли "королевой драмы" и "сумасшедшим", а в итоге оказалось, что все это было истиной. Я руководствуюсь логикой железного детерминизма, выстраиваю факты, я слишком серьезный человек, чтобы говорить глупости.

Геополитическая мировая ситуация идет вниз, и мы будем свидетелями большого, большого, большого мирового конфликта", - сказал сербский лидер.

Ранее мы писали, что американский Институт изучения войны считает, что ядерные угрозы Путина были адресованы Западу, а не Украине, если она продолжит контрнаступление против оккупированных территорий после аннексии.

Также "Страна" сообщала, что в Минобороны Украины предупредили Европу о ядерной угрозе России.